Во Владимире наградят лучших отцов региона

Сегодня во Владимире состоится торжественная церемония награждения 12 победителей и призеров областного конкурса «Отцовство - долг и дар». Мероприятие пройдет на базе Владимирского государственного университета.

Конкурс проводится по решению Губернатора Светланы Орловой, его основная задача — привлечение внимания к теме укрепления нравственных, моральных и эстетических устоев семьи, активизация общественной деятельности отцов и распространение положительного опыта семейного воспитания.

Конкурс проводился по четырём номинациям: «Лучший отец, воспитывающий детей один», «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приёмную семью», «Лучший многодетный отец» и «Лучший отец — общественный деятель».

Участники конкурса оценивались не только по собственным заслугам — в воспитании детей, в обустройстве дома и сохранении преемственности семейных традиций, но и по успехам их сыновей и дочерей в учёбе, спорте, творчестве. Учитывались также творческая солидарность членов семьи при подготовке конкурсных материалов, качество их оформления, содержательность и оригинальность.

В рамках торжественной церемонии также будут вручены Почетные знаки «Родительская слава Земли Владимирской» девяти многодетным семьям региона.

Кроме того, участников мероприятия ждут увлекательные квесты для детей и взрослых, а также праздничный концерт.

Автор: Владимирская служба новостей