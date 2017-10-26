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Новости
26.10.2017 08:47

Во Владимире наградят лучших отцов региона
Сегодня во Владимире состоится торжественная церемония награждения 12 победителей и призеров областного конкурса «Отцовство - долг и дар». Мероприятие пройдет на базе Владимирского государственного университета.
Конкурс проводится по решению Губернатора Светланы Орловой, его основная задача — привлечение внимания к теме укрепления нравственных, моральных и эстетических устоев семьи, активизация общественной деятельности отцов и распространение положительного опыта семейного воспитания.
Конкурс проводился по четырём номинациям: «Лучший отец, воспитывающий детей один», «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приёмную семью», «Лучший многодетный отец» и «Лучший отец — общественный деятель».
Участники конкурса оценивались не только по собственным заслугам — в воспитании детей, в обустройстве дома и сохранении преемственности семейных традиций, но и по успехам их сыновей и дочерей в учёбе, спорте, творчестве. Учитывались также творческая солидарность членов семьи при подготовке конкурсных материалов, качество их оформления, содержательность и оригинальность.
В рамках торжественной церемонии также будут вручены Почетные знаки «Родительская слава Земли Владимирской» девяти многодетным семьям региона. 
Кроме того, участников мероприятия ждут увлекательные квесты для детей и взрослых, а также праздничный концерт.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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