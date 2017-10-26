Во Владимире обсудят «Создание высокопроизводительных рабочих мест»

Сегодня в областной администрации состоится конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России и Владимирской области». Она проводится по инициативе Промышленного комитета Общероссийского народного фронта. Подобные мероприятия до конца октября пройдут более чем в 70 регионах России.

В рамках конференции планируется обсудить вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест в регионах России, их социальную значимость, основные проблемы, которые сдерживают рост таких рабочих мест, а также системные решения, направленные на стимулирование их создания.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Владимирской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.

Автор: Владимирская служба новостей