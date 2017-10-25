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Новости
25.10.2017 12:04

Работники «Владимирского моторо-тракторного завода» остались без зарплаты
По факту невыплаты заработной платы работникам «Владимирского моторо-тракторного завода» возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в период с апреля по сентябрь 2017 года руководство полностью не выплачивало зарплату и иные выплаты сотрудникам предприятия. Без денег на данный момент остаются 348 человек. Общий долг перед ними составляет свыше 9 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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