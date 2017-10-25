6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
25.10.2017 11:51

В Александрове осуждена бывшая работница почты
В Александрове вынесен приговор бывшей работнице почтового отделения. По данным прокуратуры, начальница почты с марта 2016 года по конец мая 2017 года изымала из кассы вверенные ей денежные средства, которые тратила на личные нужды. Всего ей было похищено  более 337 тыс. рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороной - ФГУП «Почта России» о взыскании  с осужденной причиненного преступлением ущерба.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт