В Александрове осуждена бывшая работница почты

В Александрове вынесен приговор бывшей работнице почтового отделения. По данным прокуратуры, начальница почты с марта 2016 года по конец мая 2017 года изымала из кассы вверенные ей денежные средства, которые тратила на личные нужды. Всего ей было похищено более 337 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороной - ФГУП «Почта России» о взыскании с осужденной причиненного преступлением ущерба.

Автор: Владимирская служба новостей