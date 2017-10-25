В Коврове на пешеходном переходе сбили двоих детей

Накануне в ДТП пострадали трое несовершеннолетних пешеходов. Так, в Коврове были сбиты сразу двое детей. Легковушка выехала на запрещающий сигнал светофора и наехала на ребят 9-ти и 13-ти лет, которые шли по пешеходному переходу. У пострадавших — небольшие ушибы.

А в Муроме под колеса машины попал 9-летний мальчик, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, был без сопровождения взрослых. У ребенка — закрытая черепно-мозговая травма, он был госпитализирован. А вот виновник с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Госавтоиснпекции.





Автор: Владимирская служба новостей