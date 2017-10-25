Сегодня – День таможенника Российской Федерации

В этот день профессиональный праздник отмечают более 300 сотрудников Владимирской таможни. В канун праздника подведены некоторые итоги работы: за 9 месяцев 2017 года оформлено 45 тысяч деклараций на товары. В этот период с таможенными постами работали 1260 предприятий и организаций, из которых 27,7% зарегистрированы во Владимирской области, 22% – в Ивановской области, 21% - в Москве, 7% - в Московской области. Декларировались 90 тысяч товаров общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов. В государственную казну поступило 17,5 миллиардов рублей.

Главным направлением остается внедрение и развитие информационных технологий. 100% деклараций принимается в электронном виде через интернет, что позволяет во Владимире оформлять товары, которые фактически находятся на границе страны. Применяются также автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций. Такая система исключает участие человека, что снижает коррупционный фактор и устраняет административные барьеры. И это реальный шаг в будущее электронной таможни, где возможно принятие решений информационной системой без участия человека. Все это позволяет в разы сокращать время оформления товаров, позволяет бизнесу оптимизировать логистику и минимизировать свои затраты.





Автор: Владимирская служба новостей