50% российских мужчин готовы пойти в декрет вместо жен

50% российских мужчин готовы пойти в декрет вместо жен. Это выяснил сайт Зарплата.ру. Из них 60% делают это из-за финансовой выгоды – совокупный доход семьи будет больше, если жена будет работать. Каждому третьему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какой-то период. Часть мужчин заявляет, что просто хочет отдохнуть от работы и посидеть дома или собирается быть в декрете и работать неполную неделю.

27% категорически против уходить в отпуск по уходу за ребенком. По их мнению, они зарабатывают больше супруги, и семье будет невыгодно, если он уйдет в декрет. 44% просто считают, что с ребенком должна сидеть мать, а 20% не хочется выключаться из работы.

Что касается женщин, то большинство из них против, чтобы муж уходил в декрет.





Автор: Владимирская служба новостей