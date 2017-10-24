Успех владимирских грепплингистов

В Баку (Азербайджан) прошёл Чемпионат и Первенство Мира по Грэпплингу и Грэпплингу ги. В соревнованиях приняло участие более 600 спортсменов из более 30 стран.

В составе сборной команды России было 5 представителей спортивной школы «Дзюдо-88» Владимира и все пятеро спортсменов вернулись с медалями.

Илюков Евгений завоевал две золотые медали в дисциплинах Грэпплинг и Грэпплинг ги, весовая категория до 66кг., категория ветераны.

Шилов Артём завоевал золотую медаль в дисциплине Грэпплинг ги, весовая категория до 72кг., категория юноши.

Патрикеева Анастасия, стала серебряным призёром Первенства Мира в дисциплине Грэпплинг, в весовой категории до 65кг., категория юниорки. В 2016 году в Минске на первенстве мира Настя так же заняла второе место, только в дисциплине Грэпплинг ги.

Илюкова Карина заняла второе место в весовой категории до 38 кг., дисциплина Грэпплинг.

Максим Илюков занял третье место в в/к до 47кг. в дисциплине Грэпплинг ги.

Автор: Владимирская служба новостей