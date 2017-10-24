До конца года во Владимире появятся новые автобусные маршруты

До конца года во Владимире появятся новые автобусные маршруты, сообщает портал «ПроВладимир». В частности, общественный транспорт пустят по Лыбедской магистрали. Какие именно автобусы пойдут по новой дороге пока не сообщается. Зато уже известно, что там будет 6 остановок: «Улица Гороховая», «Улица Передний Боровок», «Улица Батурина», «Воронцовский переулок» и «Стадион «Лыбедь». Еще один городской маршрут должен соединить окраины Юрьевца с основной частью Владимира. Рассматривается два варианта: либо продлить маршрут №20, либо пустить еще один автобус. Кроме того, в городе планируют сократить троллейбусные маршруты. Под сокращение, скорее всего, попадут троллейбусы № 2, 11 и 12. Кстати, в их работу уже внесли корректировки. Сейчас по маршруту № 2 ездит только один троллейбус. А в конце октября «двойка» не будет ходить в период с десяти утра до четырех часов дня. На маршрутах № 11 и 12 работают по три троллейбуса. Интервал движения между ними — 30-35 минут.

Автор: Владимирская служба новостей