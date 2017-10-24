Дендрарий у парка «Дружба» во Владимире начинают приводить в порядок

Во Владимире прошла акция по уборке дендрария на территории памятника природы «Лесной парк «Дружба». Её организовали департамент лесного хозяйства областной администрации, дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области, региональное отделение Всероссийского общества охраны природы и Муромцевский лесотехнический техникум.

Дендрарий был присоединен к лесному парку в 2016 году. На территории в 6,5 гектаров находятся около 50 видов редких реликтовых деревьев и кустарников. С конца 1980-х годов должного внимания дендрарию не уделялось, поэтому в настоящий момент деревья находятся в удручающем состоянии.

Уборка в дендрарии проходила в течение нескольких часов. За это время была проделана большая работа по расчистке троп, распилке валежника, уборке сухостоя и деревьев, нависших над дорожками. Кроме того, участники акции убрали мелкий мусор и сухие ветки.

Следующая уборка в дендрарии парка «Дружба» пройдет 15 ноября. Организаторы надеются, что после наведения порядка станет понятно, какие растения можно вылечить, а какие придется заменить. Принять участие в акции приглашаются все желающие. Все подробности можно узнать по телефону 8 (4922) 54-06-99.

Автор: Владимирская служба новостей