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Новости
24.10.2017 15:33

В деревне Аленино Киржачского района появился спортивно-игровой комплекс
В деревне Аленино Киржачского района появился спортивно-игровой комплекс «Алёнка». Площадка состоит из двух частей, предназначенных для семейного и детского отдыха. В первой размещены лавочки и смонтированы уличные фонари. Во второй установлены различные детские игровые снаряды и элементы: лесенки, карусели, батуты, домики, горки. 
Эта акция - не разовая. Такие же площадки уже появились в деревнях Песьяны и Кашино Киржачского района. Программа по возведению спортивно-игровых комплексов в этом муниципальном образовании будет продолжена и дальше. До конца октября местные власти планируют открыть ещё 3 площадки в Филипповском сельском поселении: в поселке Электрик и у участков Мележи и ДРП-1. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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