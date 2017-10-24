В деревне Аленино Киржачского района появился спортивно-игровой комплекс

В деревне Аленино Киржачского района появился спортивно-игровой комплекс «Алёнка». Площадка состоит из двух частей, предназначенных для семейного и детского отдыха. В первой размещены лавочки и смонтированы уличные фонари. Во второй установлены различные детские игровые снаряды и элементы: лесенки, карусели, батуты, домики, горки.

Эта акция - не разовая. Такие же площадки уже появились в деревнях Песьяны и Кашино Киржачского района. Программа по возведению спортивно-игровых комплексов в этом муниципальном образовании будет продолжена и дальше. До конца октября местные власти планируют открыть ещё 3 площадки в Филипповском сельском поселении: в поселке Электрик и у участков Мележи и ДРП-1.

Автор: Владимирская служба новостей