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Новости
24.10.2017 15:15

Владимир посетят юные туристы из Вологды
Завтра город Владимир посетят юные туристы из Вологды, путешествующие по маршруту Москва – Суздаль – Владимир – Боголюбово – Москва в рамках Национальной программы детского туризма «Моя Россия». Экскурсию для них проведут профессиональный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника и учащиеся историко-краеведческого объединения городского Дворца детского (юношеского) творчества. 
Национальная программа детского туризма «Моя Россия» реализуется Министерством культуры РФ по поручению Президента Владимира Путина. В сентябре - ноябре 2017 года около 23 тысяч ребят из 85 регионов России путешествуют по 12 маршрутам в рамках программы детского туризма. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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