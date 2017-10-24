Владимир посетят юные туристы из Вологды

Завтра город Владимир посетят юные туристы из Вологды, путешествующие по маршруту Москва – Суздаль – Владимир – Боголюбово – Москва в рамках Национальной программы детского туризма «Моя Россия». Экскурсию для них проведут профессиональный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника и учащиеся историко-краеведческого объединения городского Дворца детского (юношеского) творчества.

Национальная программа детского туризма «Моя Россия» реализуется Министерством культуры РФ по поручению Президента Владимира Путина. В сентябре - ноябре 2017 года около 23 тысяч ребят из 85 регионов России путешествуют по 12 маршрутам в рамках программы детского туризма.

Автор: Владимирская служба новостей