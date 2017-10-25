В Судогде пройдет День оказания бесплатной юридической помощи

Сегодня в Судогде пройдет День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Он проводится при поддержке администрации Владимирской области. Консультацию можно будет получить в Центральной районной библиотеке по адресу: г.Судогда, ул. Карла Маркса, 59/9 с 15.30 до 18.30. Бесплатное консультирование проводят квалифицированные юристы фирмы «Сперо» в целях правового информирования и просвещения населения.

При невозможности лично обратиться за квалифицированной юридической помощью 25 октября, интересующие вопросы можно задать в день и время приема по телефону +7-920-629-46-72 либо через электронную почту kupriyanov@lfspero.ru

Автор: Владимирская служба новостей