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Новости
24.10.2017 12:15

На владимирских участках федеральных трасс проводится капремонт 13,4 километров дорог
В 2017 году на федеральных трассах, проходящих по территории Владимирской области, проводится капитальный ремонт 13,4 километров дорог, а также четырех мостов. Объем финансирования работ по строительству и капремонту федеральных дорог в регионе в 2017 году составил 4,2 млрд. рублей. 
В этом году завершаются два масштабных капитальных ремонта на трассе М-7 «Волга» в районе городов Лакинска и Вязников. Начата реализация еще двух значимых проектов – это капремонт на участках автомагистрали от деревни Киржач до города Петушки (с 94 по 118 км) и от деревни Демидово до села Ворша (с 156 по 169 км). 
Отметим, пристальное внимание к состоянию федеральных трасс в регионе и масштабы проводимых работ дают свои результаты. В течение последних трех лет на владимирских участках федеральных автодорог наметилась устойчивая тенденция снижения основных показателей аварийности. С 2014 года количество ДТП снизилось на 14 процентов, погибших - на 27 процентов, раненых - на 20 процентов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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