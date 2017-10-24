Владимирские предприятия не платят за электроэнергию

Владимирские предприятия не платят за электроэнергию. На данный момент долг перед филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Владимирэнерго» составляет более 526 млн. рублей. В пятерке неплательщиков - МУП «Владимирводоканал» с задолженностью в 34,323 млн. рублей, ЗАО «Радугаэнерго» - 33,859 млн. рублей, ООО «Раско» — 12,931 млн. рублей; муромский МУП «Водоканал» — 13,475 млн. рублей и УК «Партнер-Недвижимость» — 6,522 млн. рублей.

В отношении недобросовестных плательщиков проводится претензионно-исковая работу.

Энергетики напоминают, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц).

Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.

С 1 июля 2017 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23.06.2017г. №550 филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области. Для получения консультаций и ответов на вопросы по энергосбытовой деятельности во Владимирэнерго функционирует Контакт-центр: 8-800-234-72-76 (звонок бесплатный, ежедневно без выходных с 8 до 20.00).

Автор: Владимирская служба новостей