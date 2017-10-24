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Новости
24.10.2017 10:18

В ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода
Накануне в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода. Первая авария произошла в Петушках. Иномарка при движении задним ходом сбила 14-летнего подростка. У пострадавшего — небольшие ушибы. А вот виновник с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. 
В другом ДТП в Собинском районе легковушка наехала на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортным средством. У пешехода — черепно-мозговая травма и сотрясение. Он был госпитализирован. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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