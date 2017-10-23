Владимир расчищали от первого снега

Сегодня во Владимире прошел первый в этом сезоне снегопад. Городские коммунальные службы оперативно вышли на уборку закрепленных дорожных участков.

С 7 часов утра на центральных улицах и площадях наводили чистоту 60 рабочих ручной уборки и техника муниципального «Центра уборки городских дорог». Дневная смена продолжится до 19 часов, а затем на уборку выйдут ночные бригады ЦУГДа.

Руководство МКУ «ЦУГД» доложило главе администрации города Владимира Андрею Шохину о полной готовности к предстоящему зимнему сезону. Предприятие укомплектовано персоналом и 111 единицами коммунальной техники. Как и в прошлом году, с начала периода зимней уборки будет организован круглосуточный график работы.

Определена и площадка для складирования снега - в Михайловском овраге.

Автор: Владимирская служба новостей