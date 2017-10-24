6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.10.2017 09:13

В Коврове состоится ярмарка учебных и рабочих мест
Сегодня в Коврове, в Доме культуры «Современник» состоится ярмарка учебных и рабочих мест «Выпускник 2018» для старшеклассников школ и выпускников средних профессиональных учебных заведений города и Ковровского района. Профориентационное мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области!»
В ярмарке вакансий примут участие представители вузов и учреждений среднего профобразования, работодателей, специалисты службы занятости. В ходе мероприятия его участники смогут пройти тестирование на определение профессиональных склонностей, в режиме онлайн пообщаться с удаленными образовательными учреждениями. 
На ярмарке в Коврове будет уделено особое внимание школьникам с ограничениями по состоянию здоровья, для них особая программа - «Неограниченные возможности».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт