В Коврове состоится ярмарка учебных и рабочих мест

Сегодня в Коврове, в Доме культуры «Современник» состоится ярмарка учебных и рабочих мест «Выпускник 2018» для старшеклассников школ и выпускников средних профессиональных учебных заведений города и Ковровского района. Профориентационное мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области!»

В ярмарке вакансий примут участие представители вузов и учреждений среднего профобразования, работодателей, специалисты службы занятости. В ходе мероприятия его участники смогут пройти тестирование на определение профессиональных склонностей, в режиме онлайн пообщаться с удаленными образовательными учреждениями.

На ярмарке в Коврове будет уделено особое внимание школьникам с ограничениями по состоянию здоровья, для них особая программа - «Неограниченные возможности».

Автор: Владимирская служба новостей