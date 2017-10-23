Учащиеся «Кванториума-33» побывали в Сколково

Учащиеся «Кванториума-33» побывали в инновационном центре Сколково. В рамках форума «Открытые инновации» они стали участниками торжественной церемонии открытия в разных городах страны еще 19 детских технопарков сети «Кванториум», которая прошла в формате видеоконференции. Участие в этом мероприятии приняли помощник Президента России Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

Владимирские школьники смогли лично пообщаться с вице-премьером Правительства России. Услышав об идее создать во Владимире необычный фонтан в виде аквафермы, Аркадий Дворкович высказал мнение, что такой проект стоит реализовать и в Москве. Он посоветовал ребятам не останавливаться на достигнутом и пожелал со временем вырасти в настоящих профессионалов.

В 2017 году система детских технопарков «Кванториум» заработает уже в 36 регионах России. Учиться там смогут 45 тысяч школьников. К 2018 году технопарки откроются уже в 70-ти субъектах Российской Федерации.

Автор: Владимирская служба новостей