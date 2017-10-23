На ВлГУ будут апробироваться управленческие модели взаимодействия опорного вуза с регионом

Владимирский государственный университет вошел в число победителей конкурсного отбора Национального фонда подготовки кадров. В числе 13 вузов России ВлГУ стал площадкой для апробации управленческих моделей взаимодействия опорного университета с регионом.

Управленческая модель взаимодействия вуза с регионом включает решения, основанные на студенческих инициативах. Они охватывают образовательную, научную и инновационную сферы, а также деятельность, направленную на развитие местных сообществ, городской и региональной среды. Планируется, что в проектной реализации модели, предложенной ВлГУ, студенты примут самое активное участие.

Управленческие решения в образовательной деятельности касаются развития проектных методов. В число студенческих инициатив вошли организация региональной семейной олимпиады, работа школы вожатых педагогического отряда и сервисного студенческого отряда STUDMEET на базе Туристско-информационного центра города Владимира. Также управленческие решения в образовательной деятельности предполагают разработку проектно-ориентированной программы подготовки бакалавров для машиностроительных предприятий 33-го региона и формирование компетенций, направленных на подготовку специалистов в сфере лазерной обработки.

Научный и инновационный раздел управленческой модели включает создание интегративной модели системы студенческих научных обществ «Комплексные инновации для региональной промышленности», модернизацию системы кадрового резерва на основе развития региональной сети Советов молодых ученых и специалистов, организацию обследования пассажиропотоков на маршрутах железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории области.

Для развития местных сообществ городской и региональной среды было предложено организовать работу Региональной студии позитивных изменений. Многофункциональный и многопрофильный центр станет площадкой для открытого диалога университетского сообщества, студенчества и региона. Проектная реализация этого решения объединит несколько студенческих инициатив: студенческое проектное бюро «Человек и городская среда», студенческий Музыкально-просветительский театр, киноклуб «Политехник», студию ЗОЖ и подготовки к ГТО, клуб любителей КВН, студенческий струнный джазовый оркестр, студенческий пресс-центр «СтоЛет» и центр поддержки студенческого предпринимательства.

Автор: Владимирская служба новостей