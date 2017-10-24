В ВлГУ обсудят революцию 1917 года

Во Владимирском государственном университете сегодня стартует Международная научно-практическая конференция «Революция 1917 года в России: истоки, оценки, значение».

В год 100-летия Великой российской революции планируется обсудить важнейшие аспекты истории революционных потрясений начала ХХ века, современные достижения и возможности в области теоретического изучения отечественной истории начала XX века, проблем характеристики сущности революции 1917 года в России, советского общества и государства. В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные историки, политологи, социологи, правоведы, культурологи, педагоги, представители администрации Владимирской области, общественных организаций, политических партий и все заинтересованные в обсуждении вопросов, касающихся реформ и революций на глобальном, региональном и локальном уровнях.

Конференция организуется в рамках реализации стратегического проекта ВлГУ как опорного университета 33-го региона по созданию интерактивной образовательной площадки «Владимир на Клязьме – духовная опора России».

Автор: Владимирская служба новостей