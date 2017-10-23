Светлана Орлова встретилась с владимирскими участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Губернатор Светлана Орлова встретилась с владимирскими участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Напомним, на форуме, собравшем более 25 тысяч молодых людей из 185 стран мира, Владимирскую область представляли 100 активистов вузов региона, лидеров крупных молодёжных общественных и политических организаций, молодых ученых, предпринимателей, рабочих, журналистов. Все они были отобраны в делегацию на конкурсной основе.

Светлана Орлова поблагодарила молодых лидеров за активность, неравнодушие, инициативность: «Крайне важно, что такое масштабное мероприятие всемирного уровня проходит в России. Это, в том числе, признание авторитета нашей страны и нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Россия сделала очень многое для укрепление мира на планете. Сегодня я просто радуюсь: на фестивале Владимирскую область представили активные, профессиональные молодые ребята – и все со своими уникальными проектами. Уверена, за ними будущее».

Светлана Орлова и лучшие представители владимирской молодежи совместно осмотрели стенды нашего и других регионов России, поучаствовали в мастер-классах ремесленников из городов и районов Владимирщины, оценили продукцию наших товаропроизводителей и провели встречу с делегацией Молдавии. Участники фестиваля делились впечатлениями и рассказывали о проектах, которые удалось презентовать в рамках форума.

В ходе встречи также родилась идея активнее задействовать представителей молодёжи в совещаниях и мероприятиях, посвящённых социально-экономическому развитию Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей