Владимирцы занимались сбытом "синтетики"

Перед судом предстанут двое владимирцев 20-ти и 38-ми лет. Они обвиняются в незаконном хранении и сбыте наркотиков. По данным следствия, мужчины были задержаны в Гусь-Хрустальном при попытке закладки запрещенных веществ. В автомобиле одного из них было обнаружено более 2 граммов «синтетики». Позже был найден и тайник, в котором было спрятано более 80 граммов наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей