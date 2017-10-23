«Бизнес для бизнеса. Энергоэффективность и инновации в ЖКХ»

На этой неделе в Экспоцентре Владимира пройдет XIII межрегиональная выставка-форум «Бизнес для бизнеса. Энергоэффективность и инновации в ЖКХ». Она обещает стать уникальной площадкой, где можно будет узнать о современных ресурсосберегающих технологиях, оборудовании и инновационных материалах, которые применяются в строительной, жилищно-коммунальной сферах и промышленности. В рамках выставки можно также ознакомиться с актуальными программами энергосбережения и повышения энергоэффективности, с аппаратными и программными средствами автоматизации систем управления технологическими процессами, энергооборудованием для жилых и промышленных объектов.

Важную часть форума займет деловая программа. Участники смогут узнать о том, как решить проблемы перехода на онлайн-кассы, об использовании биотехнологий в системе ЖКХ, понять целесообразность проведения энергообследования тех или иных объектов и многое другое. Выставка пройдет с 25 по 27 октября.

Автор: Владимирская служба новостей