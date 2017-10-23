У школьников из Радужного осенние каникулы наступят раньше срока

У школьников из Радужного осенние каникулы наступят раньше срока. Они продлятся с 24 октября по 5 ноября. На учебу ребята пойдут 7 ноября.

Изменения в учебном процессе связаны с массовым заболеванием пневмонией среди детей. За два месяца в Радужном заболело 19 человек. 16 октября в школах был объявлен карантин.

В учебных заведениях проведены дезинфекция и кварцевание всех помещений.

Автор: Владимирская служба новостей