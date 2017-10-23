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Новости
23.10.2017 12:12

У школьников из Радужного осенние каникулы наступят раньше срока
У школьников из Радужного осенние каникулы наступят раньше срока. Они продлятся с 24 октября по 5 ноября. На учебу ребята пойдут 7 ноября. 
Изменения в учебном процессе связаны с массовым заболеванием пневмонией среди детей. За два месяца в Радужном заболело 19 человек. 16 октября в школах был объявлен карантин. 
В учебных заведениях проведены дезинфекция и кварцевание всех помещений.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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