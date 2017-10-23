Более 35% мужчин из Владимира считают, что лучший подарок женщине - это цветы

Более 35% мужчин из Владимира считают, что лучший подарок женщине - это цветы. Это выяснили специалисты социальной сети «Фотострана». На втором месте по популярности оказались ювелирные изделия, так ответили 18%. При этом, более 65% из них считают, что подарок должен быть с брильянтом, а 18%, что он должен быть из золота. Около 7% мужчин считают лучший подарок любимой женщине - машина. Деньги набрали чуть более 3% голосов. Столько же мужчин считают идеальным подарком - коробку конфет. Также среди ответов были мягкие игрушки и шуба.

Автор: Владимирская служба новостей