За выходные в 33 регионе в ДТП пострадали трое детей

За выходные в 33 регионе в ДТП пострадали трое детей. В субботу в городе Петушки неизвестный автомобиль сбил 16-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. У пострадавшей — перелом ноги, она была доставлена в больницу. В другой аварии, которая произошла накануне в Собинском районе, под колеса авто попал 14-летний подросток, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У мальчика — небольшие ушибы. А в Коврове на перекрестке произошло столкновение двух авто: Дэу-Нексия и ВАЗ-2112. В аварии пострадали двое человек, среди которых годовалый малыш, у него черепно-мозговая травма и сотрясение.

Автор: Владимирская служба новостей