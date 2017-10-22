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Новости
22.10.2017 13:41

"Торпедо" уступило подмосковному "Долгопрудному"
На старте второго круга владимирское "Торпедо" уступило подмосковному "Долгопрудному". На гол Алексея Баева в первом тайме гости ответили двумя точными ударами в исполнении Александра Эктова и Никиты Баженова. 1:2 - поражение чёрно-белых.
Таким образом, наши футболисты опускаются на 7 строчку в турнирной таблице, в активе команды по-прежнему 22 очка. 
Следующий матч владимирцы проведут 27 октября. Их соперником станет столичный "Локомотив - Казанка". Игра начнется в 19 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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