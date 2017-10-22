"Торпедо" уступило подмосковному "Долгопрудному"

На старте второго круга владимирское "Торпедо" уступило подмосковному "Долгопрудному". На гол Алексея Баева в первом тайме гости ответили двумя точными ударами в исполнении Александра Эктова и Никиты Баженова. 1:2 - поражение чёрно-белых.

Таким образом, наши футболисты опускаются на 7 строчку в турнирной таблице, в активе команды по-прежнему 22 очка.

Следующий матч владимирцы проведут 27 октября. Их соперником станет столичный "Локомотив - Казанка". Игра начнется в 19 часов.

Автор: Владимирская служба новостей