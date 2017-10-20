На социальных объектах Камешковского района запустили новые газовые котельные

Новая блочно-модульная газовая котельная начала отапливать Вахромеевскую среднюю школу в посёлке имени Горького Камешковского района. В её трёхэтажном кирпичном здании 1972 года постройки учатся и работают более 250 детей и педагогов.

Ранее школу обогревала старая угольная котельная, которая вырабатывала более дорогое и экологически «грязное» тепло, а коллектив зимой мёрз из-за недогрева. Новую котельную для школы возвели инвесторы из ООО «Теплосфера», которые гарантировали надёжное теплоснабжение во всех школьных классах.

Пришёл газ и в Мироновскую среднюю школу Камешковского района, где обучаются около 80 детей и работают 15 учителей. Здесь также запустили новую модульную котельную.

Тепло от новой газовой котельной начала получать в этом отопительном сезоне и расположенная в районе Патакинская областная туберкулёзная больница.

Кроме того, от газовой магистрали теперь получает топливо и котельная школы села Второво. Тут новую котельную построили ещё в прошлом году, но в прошедшем сезоне она «питалась» газом из специального резервуара. Подведена газовая магистраль и к второвскому детсаду «Солнышко», а в следующем году на газовое отопление переведут и местный дом культуры.

В самом Камешково к началу ноября планируют завершить все строительные работы и начать пуско-наладочную настройку оборудования на крупной новой газовой котельной мощностью 11 МВт на улице Молодёжной. Ввод её в эксплуатацию до конца года позволит обеспечить теплом и горячей водой все жилые дома третьего микрорайона города, в том числе три детсада и ряд других социальных объектов.

Автор: Владимирская служба новостей