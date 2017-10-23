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Новости
23.10.2017 08:20

В ВлГУ презентуют Ассоциацию отельеров и рестораторов Владимирской области
Сегодня во Владимирском государственном университете состоится презентация Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области. На мероприятие приглашены руководители и собственники гостиниц и ресторанов, представители образовательных учреждений, туристических компаний, комитетов культуры и туризма 33-го региона. 
Основными задачами ассоциации являются создание условий для профессионального роста и обучения персонала, для подготовки и переподготовки кадров, защита интересов отельеров и рестораторов перед административными органами.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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