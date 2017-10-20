В выходные россияне смогут увидеть звездопад

В выходные россияне смогут увидеть звездопад. В субботу и воскресенье своего пика достигнет метеорный поток Ориониды. Он связан с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли 31 год назад, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — это Майские Аквариды, а осенью — Ориониды». Лучше всего звездопад будет видно в юго-восточной части неба.

Автор: Владимирская служба новостей