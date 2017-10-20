Завершилась 33-я сессия КМРВСЕ

В Страсбурге завершилась 33-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), в которой приняла участие представительная делегация Российской Федерации во главе с Губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Состав национальной делегации утвержден Президентом России Владимиром Путиным.

В центре внимания членов Конгресса, представляющих 200 тысяч муниципалитетов и регионов Европы, были вопросы разрешения кризиса с мигрантами и обеспечения прав несопровождаемых детей-мигрантов, положение дел с региональными языками и языками нацменьшинств, кризис в Каталонии, вовлечение молодёжи в противодействие коррупции на местном и региональном уровнях и участие женщин в управлении регионами. Были рассмотрены доклады о состоянии местной и региональной демократии в Италии, Швейцарии, Сербии, Бельгии, подведены итоги наблюдения за местными выборами в Финляндии и в Совет старейшин Еревана.

Открывая сессию, председатель КМРВСЕ Гудрун Мослер-Тёрнштрём (Австрия) нарисовала картину текущей обстановки в Европе: меры по преодолению кризиса с мигрантами не приносят ожидаемых результатов, всё больше проявляется дефицит солидарности между государствами-членами Евросоюза, растут угрозы, связанные с конфликтами на континенте и в сопредельных регионах. При этом европейские города все чаще сотрясают террористические акты, а продолжающийся финансово-экономический кризис пагубно сказывается, в том числе, на ресурсном обеспечении местного самоуправления. Ответом Конгресса на все эти вызовы и угрозы должно стать продвижение проекта строительства «Европы сильных регионов» с расширенными полномочиями, эффективная защита культурно-языковой идентичности европейских городов и регионов, децентрализация и четкое разграничение полномочий между всеми уровнями власти европейских стран.

Наиболее острые дебаты развернулись по тематике защиты языковых прав национальных меньшинств в Европе. С резкой критикой недавно принятого на Украине закона об образовании выступили делегации Венгрии, Румынии, Молдавии и Австрии.

Аргументированные оценки дискриминационного характера этого закона в ходе заседаний Бюро Конгресса, Палаты регионов и его ведущих политических групп дала глава национальной делегации РФ Светлана Орлова и её коллеги из других российских регионов. К слову, на официальном сайте Конгресса размещены тексты заявлений по украинскому закону Государственной Думы и Совета Федерации РФ.

Члены российской делегации обратили внимание Конгресса на «мягкотелую» линию Совета Европы в отношении националистических проявлений на Украине и предложили подкрепить работу по новому закону об образовании, проводимую в настоящее время Венецианской комиссией, мнением на этот счёт Комиссара Совета Европы по правам человека, Комитета экспертов Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств и Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Конгресс намерен отслеживать эту ситуацию.

Члены российской делегации использовали трибуну Конгресса для информирования европейских партнёров о реальном состоянии дел с развитием местной и региональной демократии в нашей стране, в частности, о прошедшем 10 сентября Едином дне голосования, о начатой подготовке президентских выборов, об участии женщин в политической жизни России.

В целом, сессия Конгресса подтвердила конструктивный, неполитизированный характер деятельности этого важного органа Совета Европы, выявила значительный потенциал взаимодействия с европейскими партнёрами по линии муниципалитетов и регионов.

Автор: Владимирская служба новостей