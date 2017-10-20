Владимирцы приняли участие в полумарафоне «Моя столица»

Сборная команда стационарных учреждений социального обслуживания Владимирской области приняла участие в завершающем этапе проекта «Бегом по Золотому кольцу» – полумарафоне «Моя столица», который прошел 15 октября в Москве на Воробьевых горах.

Проект под девизом «Бег, меняющий жизнь!» стартовал 1 мая в Тутаеве и прошел по таким городам как Углич, Мышкин, Переславль-Залесcкий, Кострома, Сергиев-Посад, Рыбинск, Ярославль и Ростов Великий.

В общей сложности в полумарафоне приняли участие около 4,5 тысяч человек. Владимирскую область представляли 9 ребят из Арбузовского, Болотского и Копнинского интернатов, интерната посёлка Гусевский и Кольчугинского детского дома-интерната.

Наша команда участвовала в «Забеге безграничных возможностей!» протяженностью 600 м, в котором стартовали 94 юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья. Участники преодолевали дистанцию под холодным осенним дождем, но болельщики поддерживали спортсменов-любителей на всем её протяжении, создавая хорошее настроение.

Наши атлеты достойно представили Владимирскую область, заняв по результатам забега следующие места: 4 место – Виктор Рарыкин, 22 место – Анна Баранова (2 место среди девушек), 34 место – Елена Серова (4 место среди девушек), 37 место – Оксана Белолипецкая (5 место среди девушек) и 40 место – Юлия Финагина (7 место среди девушек).

Всем участникам соревнований были вручены памятные медали и сладкие подарки.

Автор: Владимирская служба новостей