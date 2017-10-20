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Новости
20.10.2017 17:05

Владимирские спортсмены стали лучшими в Экогонке
Накануне на площадке Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи состоялась Экогонка. Задача команды из пяти человек - накрутить на укреплённых на земле велосипедах столько электричества, чтобы зажечь символ фестиваля -разноцветную ромашку.
Команда 33-го региона в составе владимирцев Анастасии Ниделяевой, Дениса Храмова и Павла Кутузова и ковровчан Сергея Лукашова и Дмитрия Травкина набрала наибольшее количество очков и разделила первое место с командой из Курска.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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