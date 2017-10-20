Владимирская молодежь укрепляет связи со сверстниками из Молдавии и Австрии

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи собрал более 25 тысяч участников из 180 стран мира. Знакомство и общение участников проходит не только на различных площадках фестиваля, но и в рамках программы культурного шефства. Партнёрами Владимирской области по этой программе являются Молдавия и Австрия.

Накануне прошла неформальная встреча владимирской молодёжи и актива молодёжных организаций Молдавии. В составе молдавской делегации - 400 активистов молодёжного движения республики и студентов. В ходе встречи представители делегаций обменялись сувенирами, поиграли в русские народные игры, спели песни под гитару. Ребят поприветствовал консультант президента Молдавии по молодёжной политике Никита Цуркан.

Сегодня представители владимирской делегации встречали на стенде 33-го региона гостей из Австрии. Эта европейская страна направила на Всемирный фестиваль чуть более 40 человек, среди которых есть и наши соотечественники.

Официальная церемония закрытия Фестиваля пройдет завтра в Олимпийском парке Сочи. Владимирскую область представляют 100 активистов вузов региона, лидеров крупных молодёжных общественных и политических организаций, молодых ученых, предпринимателей, рабочих, журналистов. Все они были отобраны в делегацию на конкурсной основе.

Автор: Владимирская служба новостей