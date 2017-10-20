Федеральные дорожники готовятся к зиме

На трассу М-7 «Волга» во Владимирской области для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами в зимний сезон будет выходить 127 единиц техники.

В снегоочистительных работах в зимний период будет задействовано 66 комбинированных дорожных машин (КДМ), 18 погрузчиков, 9 тракторов, 9 автогрейдеров, 2 экскаватора и 2 бульдозера, а также 21 трактор со снегоуборочным оборудованием.

Комбинированные дорожные машины и транспорт инженерно-технических работников подрядных организаций оснащены рациями для оповещения участников движения на случай заторовых ситуаций при ухудшении погодных условий.

Для обработки владимирского участка федеральной автомагистрали М-7 «Волга» на 10 пескобазах заготовлено более 26 тысяч тонн противогололедных материалов. Среднее расстояние между пескобазами не превышает 23 км, что позволяет своевременно пополнять запасы реагентов при проведении работ.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автомагистрали, подведомственной ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, подрядными организациями ведется круглосуточное дежурство. В таком же режиме работает диспетчерская служба Управления. За дорожной и погодной обстановкой на автомагистрали М-7 «Волга» в регионе следят 8 метеостанций и 8 постов видеоконтроля. Данные комплексы позволяют диспетчерской службе оперативно оценивать состояние дорожного покрытия и окружающей среды, условия проезда, а также формировать прогноз погодных условий на ближайшие 2-4 часа и заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки трасс.

Помощь водителям дорожники готовы оказать круглосуточно. Для этого необходимо связаться с оперативным дежурным ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефону: 8(831) 282-28-11, 8-800-505-76-52.

Автор: Владимирская служба новостей