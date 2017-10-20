Убийце владимирской семьи дали пожизненное заключение

Во Владимирской области вынесен приговор участникам банды, которые совершили тройное убийство. Напомним, преступление было совершено во Владимире 12 июня 2015 года. Тогда в квартире на Нижней Дуброве были убиты трое человек: мужчина, его жена и ее сын.

Было установлено, что заказчицей стала бывшая жена погибшего, жительница Ногинска. У супругов был конфликт на почве раздела имущества, в том числе квартиры во Владимире. И с целью заполучения жилья, женщина решила пойти на крайние меры. Она обратилась к своему другу с криминальным прошлым Анатолию Мазуру, который вместе с еще двумя знакомыми и совершили данное убийство.

Также известно, что бандиты совершили еще несколько преступлений в Ногинске.

Приговором Владимирского областного суда лидеру банды Анатолию Мазуру назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Заказчица убийства - Галина Боброва - осуждена к 15 годам лишения свободы. Остальные участники ОПГ получили от 8 до 18 лет лишения свободы.





Автор: Владимирская служба новостей