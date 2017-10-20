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Новости
20.10.2017 12:36

ВК «Владимир» сыграет дома с питерским «Автомобилистом»
Волейбольный клуб «Владимир» 25 и 26 октября  проведет очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником наших спортсменов будут волейболисты из «северной» столицы  - «Автомобилист» (Санкт-Петербург). 
Игры будут проходить в Городском центре здоровья (плавательный бассейн, ул. Мира, д. 59). Начало в 17 часов.
На сегодняшний день команды зоны «Запад» провели разное количество игр. Лидирует «Технолог-Белогорье» (Белгород), который после 10 проведенных игр имеет 8 побед и 26 очков, на втором месте «Кристалл» (Воронеж) – 7 побед и 21 очко (после 10 игр),  на третьем - «Автомобилист» (Санкт-Петербург) –  6 побед и 17 очков (после 6 игр). ВК «Владимир» пока на четвертом месте после 6 проведенных игр в активе команды 5 побед и 15 очков.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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