ВК «Владимир» сыграет дома с питерским «Автомобилистом»

Волейбольный клуб «Владимир» 25 и 26 октября проведет очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником наших спортсменов будут волейболисты из «северной» столицы - «Автомобилист» (Санкт-Петербург).

Игры будут проходить в Городском центре здоровья (плавательный бассейн, ул. Мира, д. 59). Начало в 17 часов.

На сегодняшний день команды зоны «Запад» провели разное количество игр. Лидирует «Технолог-Белогорье» (Белгород), который после 10 проведенных игр имеет 8 побед и 26 очков, на втором месте «Кристалл» (Воронеж) – 7 побед и 21 очко (после 10 игр), на третьем - «Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 6 побед и 17 очков (после 6 игр). ВК «Владимир» пока на четвертом месте после 6 проведенных игр в активе команды 5 побед и 15 очков.

Автор: Владимирская служба новостей