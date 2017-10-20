Перед судом предстанет лжесотрудник коммунальной службы

В городе Владимир перед судом предстанет лжесотрудник коммунальной службы. По данным следствия, к 95-летней пенсионерке пришел мужчина, который сообщил, что нужно проверить показатели счетчиков воды в квартире. Он попросил хозяйку предоставить паспортные данные. Женщина принесла паспорт, в обложке которого лежало 15 тысяч рублей. Мужчина незаметно вытащил деньги и вернул паспорт пенсионерке.

Поймать преступника удалось почти сразу. Им оказался 29-летний владимирец. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей