6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
20.10.2017 12:21

Фонд ЖКХ окажет финансовую поддержку Владимирской области на реализацию проекта модернизации в сфере теплоснабжения в Суздале
Фонд ЖКХ окажет финансовую поддержку Владимирской области на реализацию проекта модернизации в сфере теплоснабжения в Суздале. Общий объем финансирования составит около 61 млн. рублей. 
В рамках проекта будет построена современная блочно-модульная котельная мощностью 16 МВт взамен центральной паровой котельной. При её создании будут применены энергосберегающие технологии и материалы, внедрена автоматизированная система управления котельной. Реализация проекта позволит ограничить темп роста тарифов на тепловую энергию и уменьшить количество аварий на источнике.
Напомним, решение о соответствии заявки Владимирской области требованиям Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда было принято 10 марта 2017 года. За 6 месяцев органами власти региона и города Суздаля было заключено концессионное соглашение сроком на 26 лет, проведено техническое обследование системы теплоснабжения и проведена экспертиза проектной документации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт