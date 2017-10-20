Фонд ЖКХ окажет финансовую поддержку Владимирской области на реализацию проекта модернизации в сфере теплоснабжения в Суздале

Фонд ЖКХ окажет финансовую поддержку Владимирской области на реализацию проекта модернизации в сфере теплоснабжения в Суздале. Общий объем финансирования составит около 61 млн. рублей.

В рамках проекта будет построена современная блочно-модульная котельная мощностью 16 МВт взамен центральной паровой котельной. При её создании будут применены энергосберегающие технологии и материалы, внедрена автоматизированная система управления котельной. Реализация проекта позволит ограничить темп роста тарифов на тепловую энергию и уменьшить количество аварий на источнике.

Напомним, решение о соответствии заявки Владимирской области требованиям Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда было принято 10 марта 2017 года. За 6 месяцев органами власти региона и города Суздаля было заключено концессионное соглашение сроком на 26 лет, проведено техническое обследование системы теплоснабжения и проведена экспертиза проектной документации.

Автор: Владимирская служба новостей