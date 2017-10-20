Завтра - закрытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Завтра состоится закрытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В мероприятии примет участие губернатор области Светлана Орлова.

Напомним, фестиваль проходит в Сочи, в нем участвует более 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В составе владимирской делегации - 100 участников и 30 волонтеров. В их числе - активисты вузов региона, лидеры крупных молодёжных общественных и политических организаций области, молодые ученые, предприниматели, рабочие, журналисты. Все они были отобраны в делегацию на конкурсной основе.

Представители 33-го региона принимали участие в работе более 10 образовательных площадок Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, во множестве мастер-классов, культурных, спортивных и научных мероприятий.

Наши делегаты успешно презентовали на форуме проекты «Гастрономическая карта Владимирской области» и «Владимир - культурная столица Чемпионата Мира по футболу 2018». Культура и промышленность нашей области представлены на выставке регионов в Главном Медиацентре Олимпийского парка. Координирует работу выставки и делегации комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей