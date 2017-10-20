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Новости
20.10.2017 12:00

Один из лучших в России учителей истории работает в муромской гимназии
Учитель истории и обществознания гимназии № 6 округа Мурома Юлия Серкова вошла в число победителей II Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», в котором приняли участие более 600 педагогов со всей страны. 
По результатам очного этапа конкурса были определены 24 победителя – по три от каждого федерального округа. Все они получили почетные грамоты и денежные премии. Награждала лауреатов Министр образования и науки России Ольга Васильева.
Отметим, что Юлия Серкова уже не раз побеждала в престижных Всероссийских конкурсах. В 2006 году она стала победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации. Юлия Борисовна является лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года 2016». Она входит в Совет Ассоциации учителей истории и обществознания Владимирской области, несколько лет была руководителем учителей истории и обществознания округа Мурома. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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