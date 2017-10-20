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20.10.2017 11:53
На новогодние каникулы москвичи приедут в Суздаль
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил популярные направления отдыха москвичей в новогодние праздники.
В первую десятку входят Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Ставрополье, Вологодская область (Великий Устюг), Владимирская область (Суздаль), Тверская область (Осташков), Карелия (Олонец и Сортавала) и Кемеровская область (Шерегеш).
По данным Tvil.ru, в Суздаль москвичи поедут отдыхать в новогодние праздники в среднем на 2 дня и потратят на проживание более 4 тысяч рублей в сутки.
Автор: Владимирская служба новостей