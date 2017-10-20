В магазинах Владимира торговали просроченными продуктами

В магазинах Владимира торговали просроченными продуктами. Это выявили активисты проекта «Народный контроль». Так, в магазине «Пятерочка» найдены сэндвичи, хлебобулочные изделия, торты, колбасы и молочная продукция с истекшим сроком годности, в магазинах сети «Квартал» - колбасы, торты, конфеты и кока-кола, в магазинах «Магнит» - варёная колбаса, креветки, вяленая рыба, замороженная курица, торты, салатные наборы, котлеты замороженные, в «Верном» - салаты по-корейски, анчоусы в масле, а в «Дикси» - лосось тихоокеанский. Наиболее часто «просрочка» встречается в пирожных, молочной продукции, замороженном фарше, рыбе, пельменях, сыре и зелени.

Кроме того, массово выявлены факты отсутствия сроков годности на сырах и колбасах. Как правило на товаре присутствует только дата фасовки, которую можно менять практически в ежедневном режиме, а даты производства продукта и срока его годности нет.

Автор: Владимирская служба новостей