6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
19.10.2017 16:38

Длинные новогодние каникулы приветствуют 75% россиян
В этом году длинные новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. По данным Исследовательского центра SuperJob, такой мини-отпуск приветствуют 75% россиян. Число сторонников среди женщин на треть выше, чем среди мужчин: 72 и 53% соответственно. Но больше всего положительных оценок поставили женщины, не имеющие детей.
По сравнению с прошлым годом отношение россиян к новогодним каникулам не поменялось: в 2016 году 64% оценивали их позитивно, сегодня — 63%. Наименьшее число положительных отзывов о новогодних каникулах россияне оставили в 2010 году (53%). В 2013 году длительный отдых на Новый год одобряло максимальное число респондентов — 70%.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт