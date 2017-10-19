Длинные новогодние каникулы приветствуют 75% россиян

В этом году длинные новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. По данным Исследовательского центра SuperJob, такой мини-отпуск приветствуют 75% россиян. Число сторонников среди женщин на треть выше, чем среди мужчин: 72 и 53% соответственно. Но больше всего положительных оценок поставили женщины, не имеющие детей.

По сравнению с прошлым годом отношение россиян к новогодним каникулам не поменялось: в 2016 году 64% оценивали их позитивно, сегодня — 63%. Наименьшее число положительных отзывов о новогодних каникулах россияне оставили в 2010 году (53%). В 2013 году длительный отдых на Новый год одобряло максимальное число респондентов — 70%.

Автор: Владимирская служба новостей