Владимирский русский оркестр отправился на гастроли в Сызрань

Владимирский русский оркестр народных инструментов отправился на гастроли в Сызрань. Там музыканты примут участие в культурно-просветительском проекте «Встречи на Волге». Компанию владимирцам составит муниципальный оркестр русских народных инструментов под управлением Заслуженного работника культуры РФ Сергея Иванченко.

Откроется уникальный совместный проект завтра концертной программой. Публика услышит обработки русских народных песен, отрывки из сказок и опер, современные произведения, русскую и зарубежную классику. Специальный гость концерта – Олег Безинских – оперный исполнитель, обладатель голоса диапазоном голоса от баритона до сопрано, что позволяет ему исполнять музыку различных эпох и направлений.

А в субботу гости смогут насладиться не только музыкой, но и посмотреть «Сказку о царе Салтане» и повесть «Метель». Читать текст будет артистка Владимирского Русского оркестра и по совместительству ведущая «Русского радио Владимир» Светлана Балыкина.

Автор: Владимирская служба новостей