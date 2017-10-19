Владимирцы представили в Сочи "Гастрономическую карту области"

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который с 14 по 22 октября проходит в Сочи, делегация 33-го региона успешно презентовала проекты «Гастрономическая карта Владимирской области» и «Владимир - культурная столица Чемпионата Мира по футболу 2018».

В фестивале участвуют более 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Для них на стенде Владимирской области организована дегустация самых популярных и вкусных блюд национальной кухни 33-го региона.

Напомним, проект «Гастрономическая карта Владимирской области» признан Ростуризмом успешной региональной практикой и стал примером для создания проекта «Гастрономическая карта России».

Участникам фестиваля предлагается попробовать: морсы клюквенный, облепиховый и смородиновый, квас классический и фруктовый, «Покровский пряник», чай и мёд, огуречное и вишневое варенье, медовуху, хлебобулочные изделия, сыры и консервированные овощи, произведенные во Владимирской области.

Также участников молодежного фестиваля знакомят с проектом «Владимир - культурная столица Чемпионата Мира по футболу 2018», в рамках которого в 33-м регионе создан единый событийный календарь, объединяющий разнообразные культурные и спортивные мероприятия в исторических городах – Суздале, Гороховце, Александрове, Муроме, а также интерактивно-развлекательные площадки в историческом центре города Владимира. С календарем и маршрутами, подготовленными для болельщиков, все желающие могут ознакомиться в буклете, который представлен на стенде Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей