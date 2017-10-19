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Новости
19.10.2017 10:10

Больницы №7 и №5 объединят
«Городскую больницу №7» и «Городскую клиническую больницу №5 Владимира» объединят. На этом настаивают прежде всего жители микрорайона Оргтруд, прикрепленные к больнице №7.
В связи с изменением в нормативной федеральной базе финансирование больницы невозможно на должном уровне, зарплата медицинских работников ниже, чем в других больницах города, нет возможности приобрести дорогостоящее оборудование. Уже долгое время сохраняется дефицит кадров. Присоединение больницы №7 к более сильной клинической больнице №5 позволит не только решить эти проблемы, но и поспособствует качественному медицинскому обслуживания населения в микрорайоне Оргтруд.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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