Еще одному бывшему доценту ВлГУ вынесен приговор за взятки

Вынесен приговор еще одному бывшему доценту ВлГУ. Антонину Макарову признали виновной в получении взяток и служебном подлоге. По данным следствия, преподаватель вместе с двумя своими коллегами брала деньги за успешную сдачу госэкзаменов и защиту дипломных работ. Тариф варьировался от 3 до 12 тысяч рублей. Таким способом доцентам удалось заработать более полумиллиона рублей. На их счету порядка 37 эпизодов преступлений. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее был вынесен приговор ее коллеге Светлане Малининой. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, отбывать которое осужденная будет в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей и лишение права заниматься преподавательской деятельностью на 6 лет.

Автор: Владимирская служба новостей