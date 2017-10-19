Во Владимире будут чествовать воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов

Сегодня в Доме дружбы Владимира пройдет торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Владимирской региональной общественной организации воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «ВЛАЗАР» и 55-й годовщине военно-стратегической операции «Анадырь».

В рамках этой секретной операции Генерального штаба Вооружённых сил СССР на остров Куба в 1962 году были скрытно доставлены армейские боевые части и подразделения, имевшие на вооружении атомное оружие. Вместе с ракетами через Атлантический океан в трюмах кораблей было перевезено около 50 тыс. военнослужащих, в том числе и ныне здравствующих членов общественной организации «ВЛАЗАР».

В рамках мероприятия состоится награждение ветеранов Почетными грамотами и Благодарностями администрации Владимирской области. Самой организации будет вручен почетный знак оценки достижений, способствующих процветанию Отечества и родного края, - штандарт Губернатора 33-го региона.

Автор: Владимирская служба новостей