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Новости
19.10.2017 08:13

Во Владимире будут чествовать воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов
Сегодня в Доме дружбы Владимира пройдет торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Владимирской региональной общественной организации воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «ВЛАЗАР» и 55-й годовщине военно-стратегической операции «Анадырь». 
В рамках этой секретной операции Генерального штаба Вооружённых сил СССР на остров Куба в 1962 году были скрытно доставлены армейские боевые части и подразделения, имевшие на вооружении атомное оружие. Вместе с ракетами через Атлантический океан в трюмах кораблей было перевезено около 50 тыс. военнослужащих, в том числе и ныне здравствующих членов общественной организации «ВЛАЗАР». 
В рамках мероприятия состоится награждение ветеранов Почетными грамотами и Благодарностями администрации Владимирской области. Самой организации будет вручен почетный знак оценки достижений, способствующих процветанию Отечества и родного края, - штандарт Губернатора 33-го региона.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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